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Lider Fenerbahçe farklı kazandı..İstanbulspor 2 - Fenerbahçe 5

 Spor Toto Süper Lig 12. Hafta maçında İstanbulspor evinde lider Fenerbahçe'ye 4-2 yenildi

30 Ekim 2022 Pazar 21:59
Lider Fenerbahçe farklı kazandı..İstanbulspor 2 - Fenerbahçe 5

Lider Fenerbahçe farklı kazandı..İstanbulspor 2 - Fenerbahçe 5

   Spor Toto Süper Lig 12. Hafta maçında İstanbulspor evinde lider Fenerbahçe'ye 5-2 yenildi.Karşılaşmanın 18. Dakikasında Fenerbahçe, Michy Bathuayi’nin penaltı golü ile 1-0 öne geçti.36. dakikada Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. Dakikada İstanbulspor, Attila Szalai’nin hatasını affetmedi ve Jetmir Topalli ile skoru 2-1 yaptı.49. dakikada Fenerbahçe Michy Batshuayi ile skoru 3-1 yaptı.60. dakikada İstanbulspor’da Mehmet Yeşil oyundan çıktı.Yerine Patrick Ebert oyuna girdi.64. dakikada Fenerbahçe’de  Serdar Aziz sarı kart gördü.65. dakikada Fenerbahçe’de Joao Pedro, Emre Mor ve Ezgjan Alioski oyundan çıktılar.Yerine Lincoln, Ender Valencia ve Brigt Osayi-Samuel oyuna girdiler.67. dakikada İstanbulspor, Jetmir Topalli ile skoru 3-2 yaptı.

    75. dakikada Fenerbahçe’de Miha Zajc oyundan çıktı.Yerine Miguel Crespo oyuna girdi.77. dakikada İstanbulspor’da Patrick Ebert sarı kart gördü.84. dakikada İstanbulspor'da Muammer Sarıkaya yerini Emir Kaam Gültekin'e bıraktı.86. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia ile skoru 4-2 yaptı.89. dakikada Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile skoru 5-2 yaptı.90. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci oyundna çıktı.Yerine İsmail Yüksek oyuna girdi.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve lider Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yendi.Bu sonuçla lider Fenerbahçe puanını 26 yaparken, İstanbulspor 8 puanda kaldı.

İstanbulspor:David Jensen, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber, Okan Erdogan, Ali Yaşar, Adi Mehremic, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Valon Ethemi, Jetmir Topalli    

Teknik Direktör:Fatih tekke

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Miha Zajc, Emre Mor, Michy Batshuayi    

Teknik Direktör:Jorge Jesus

Süper Lig 12. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lİg 12. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 13. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 30.10.2022 23:58
Anahtar Kelimeler:
İstanbulspor
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