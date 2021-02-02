Lider Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 yendi

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanında 2-1 kazanarak 3 puanı almayı başardı. Özellikle mücadelenin ikinci yarısında Hatayspor'un yüzde yüzlük pozisyonlarında kalesinde devleşen Altay liderliği kurtaran kahraman oldu.

Karşılaşmanın 27’inci dakikada Thiam Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi. Osayi-Samuel çabukluğunu konuşturup ceza sahasına girdi ortasında ilk kafa vuruşu kaleciden dönen Thiam ikinci denemede yerdeyken ağları buldu.

İkinci yarıda beraberlik için Fenerbahçe kalesini adeta ablukaya alan Hatayspor çok net fırsatları değerlendiremedi. Boupendza ve Diof ile yüzde yüzlük gol pozisyonları yakalayan ev sahibine Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır geçit vermedi.

Üst üste inanılmaz goller çıkaran Altay takımını ayakta tutan isim oldu.88. dakikada Fenerbahçe, Billong’un kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti ve rahatladı.

Maçta son noktayı Hatayspor’un golcüsü Boupendza oldu. Katranis’in pasında sol çaprazda topla buluşan Boupendza çevirip çok şık vurdu ve top ağlara gitti: 2-1.

Mesut Özil’in 10 ay 3 hafta 5 gün sonra sahaya çıktığı maçta Fenerbahçe 3 puanı almayı başardı. Özil mücadelenin son 15 dakikasında Thiam’ın yerine oyuna dahil oldu ve kariyeri açısından tarihi bir an yaşadı.

Bu sonucun ardından puanını 48’e çıkaran Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.