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Lider M.Başakşehir deplasmanda gslip

 Lider Medipol Başakşehir İzmir deplasmanında Göztepe'yi 3-0 yendi.

07 Mart 2020 Cumartesi 18:54
Lider M.Başakşehir deplasmanda gslip

Lider M.Başakşehir deplasmanda gslip

   Lider Medipol Başakşehir İzmir deplasmanında Göztepe'yi 3-0 yendi.Medipol Başakşehir, zorlu Göztepe deplasmanından galip dönerek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Medipol Başakşehir'in gollerini Demba Ba, Crivelli ve İrfan Can kaydetti. Epureanu, 83. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig’în 25. haftasında Medipol Başakşehir, İzmir’de Göztepe ile karşılaştı. Üst sıraları zorlamak isteyen Göztepe’yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla liderliğini devam ettirdi.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Medipol Başakşehir, gelişen hızlı atakta Demba Ba’nın şık vuruşu ile 40. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarıyı önde tamamlayan Medipol Başakşehşir, ikinci yarıda rakibinin savunmayı öne çekmesiyle net fırsatlar yakalamaya başladı. 57. dakikada Crivelli ile farkı ikiye çıkaran Medipol Başakşehir, uzatma dakikalarında İrfan Can ile bir gol daha buldu ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Jeromu’a yaptığı faul sonrası Epureanu, hakem Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Epureanu, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında forma giyemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirGöztepe
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