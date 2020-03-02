Lider M.Başakşehir farklı kazandı

Lider Medipol Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada Gaziantep FK 3-1 gibi farklı sonuçla yenerek liderliğini sürdürdü.Karşılaşmaya her iki takımda hızlı başladı.Gaziantep FK gole ilk yaklaşan takım oldu.İlk yarı karşılıklı ataklar geçti.İlk yarı golsüz berabere sonuçlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan taraft Mediipol Başakşehir oldu.51. dakikada Medipol Başakşehir, Gael Clichy’nin golüyle 1-0 öne geçti.63. dakikada İrfan Can Kahveci’nin golüyle Medipol Başakşehir skoru 2-0 yaptı.72. dakikada Gaziantep FK, Kenan Özer’in golüyle durumu 2-1’e getirdi.76. dakikada Demba Ba sahneye çıktı ve skor 3-1 oldu.Karşılaşmada başka gol olmayınca maçı Medipol Başakşehir kazandı ve puanını 59'a çıkararak liderliğini sürdürdü.Gaziantep FK ise 31 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Twumasi, Güray, Maxim, Kayode