Lider Sivasspor deplasmanda galip

Lider DG Sivasspor deplasamanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.Süper Lig'in 14. haftasında lider Sivasspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. İki takımın da açık futbolu tercih ettiği ve oldukça zevkli geçen karşılaşmada Sivasspor, zorlu deplasmandan 3-1 galip ayrıldı.

Rıza Çalımbay önderliğinde ligin zirvesine yerleşen Sivasspor, kritik maçta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda yenerek zirvedeki yerini bu hafta da korumayı garantiledi. Sivasspor, böylece üst üste 5'inci maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor'da ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Bundan önce 4 maçtır berabere kalarak üç puan alamayan Yeni Malatyaspor, sahasında Sivasspor'a mağlup olunca kötü gidişi durduramadı.

Bu galibiyetle puanını 30 yapan Sivasspor, liderlik koltuğundaki yerini korudu. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

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