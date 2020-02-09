Lider Sivasspor evinde Başakşehir ile berabere kaldı

Lider Demir Grup Sivasspor evinde Medipol Başakşehir ile oynadı.Süper Lig'in 21.haftasında Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in 1-1 berabere kaldığı maçta yaşanan bir elle oynama pozisyonu yine büyük tartışmalara neden oldu.

Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında çok konuşulan bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 71. dakikasında Yasin Öztekin ceza sahası içinde sağ taraftan ortasını kale sahasına yapmak istedi. Bu sırada araya Medipol Başakşehirli Gael Clichy girdi. Orta şansına izin vermek istemeyen Clichy topun önüne kaydı ve müdahalede bulundu.

Yasin Öztekin, Clichy’nin topu uzun süre eliyle kestiğini belirterek penaltı verilmesi yönünde itirazlarda bulundu. Ancak hakem Halis Özkahya pozisyonun penaltı olmadığını belirterek oyunu devam ettirdi.VAR’dan pozisyonla ilgili herhangi bir uyarı yapılmadı ve inceleme tavsiyesi gelmedi. Halis Özkahya’nın devam kararı vermesine Sivassporlu futbolcular ve taraftarlar tepki gösterdi ancak sonuç değişmedi.