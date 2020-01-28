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Lider Sivasspor evinde puan kaybetti

 Lider Demir Grup Sivasspor evinde Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalarak son derece kıymetli 3 puan kaybetti.

28 Ocak 2020 Salı 07:47
Lider Sivasspor evinde puan kaybetti

Lider Sivasspor evinde puan kaybetti

   Lider Demir Grup Sivasspor evinde Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalarak son derece kıymetli 3 puan kaybetti.Süper lig’de 19. haftanın kapanış maçında lider Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada taraflar sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı. Demir Grup Sivasspor 90+3’te gelen golle puanı kurtardı!

Bu sonuçla Çaykur Rizespor 24 puanla haftayı 11. sırada noktalarken lider Sivasspor, 41 puana yükseldi. Sivasspor ile 2. Fenerbahçe’nin arasındaki 4 puan fark bulunuyor. Maç eksiği bulunan Trabzonspor’un ise 35 puanı var.

Maçta baştan sona üstünlük kuran, rakip yarı alanda gol arayan Sivasspor tabelayı tüm çabalarına rağmen 90+3’e kadar değiştiremezken Çaykur Rizespor ise 60’ta Garmash’ın golüyle öne geçti, direndi ancak Yasin Öztekin’in golüne engel olamadı.

İki takım da direklere takıldı, Sivasspor 17’si ceza sahası içinden olmak üzere 25 şut girişiminde bulundu ve 1 kez ağları sarsabildi. Ev sahibinin yenilmezlik serisi 11 maça çıktı, Rıza Çalımbay’ın öğrencileri ayrıca 19 maçtır üst üste rakip ağları bulmayı başardı.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporÇaykur Rizespor
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