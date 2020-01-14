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Lider Sivasspor kupada zorlanmadı

Lider Sivasspor kupa maçında Malatyaspor'u farklı yandi.

14 Ocak 2020 Salı 21:45
Lider Sivasspor kupada zorlanmadı

Lider Sivasspor kupada zorlanmadı

   Lider Sivasspor kupa maçında Malatyaspor'u farklı yandi.Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Sivasspor ile Yeni Malatyaspor eşleşmenin ilk maçında karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-0 kazanarak çeyrek final için büyük avantaj yakaladı. İki takım 23 Ocak Perşembe günü rövanş maçında karşılaşacak.

Süper Lig’in lideri Sivasspor ideal kadrosuyla çıktığı mücadelede yıldızlarıyla farka gitti.

Kırmızı-beyazlılar 22. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği ortayla 1-0 öne geçti. Bu golden 6 dakika sonra hakem Özgür Yankaya, VAR’ın uyarısıyla Sivasspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada Emre Kılınç beyaz noktanın başına geçerek skoru 2-0’a getiren golü kaydetti. İlk yarının 4 dakikalık duraklama bölümünün son anlarında Yatabare sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı.

Rıza Çalımbay ikinci yarının başında oyundan Goiano ile Emre Kılınç’ı alarak yerlerine Barış Yardımcı ve Uğur Çiftçi’yi soktu.

49. dakikada Sivasspor maçın skorunu belirleyen ve rövanş için Yeni Malatyaspor karşısında büyük avantaj sağlayan golü Mert Hakan Yandaş ile buldu: 4-0.

Geride kalan dakikalarda skor değişmedi ve sahadan istediğin alan taraf Sivasspor oldu.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
SivassporYeni Malatyaspor
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