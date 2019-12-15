Lider Sivasspor'un bileği bükülmüyor

Lider Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Demir Grup Sivasspor'un golleri Fernando, Emre Kılınç ve Ziya'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü Deniz Türüç attı.

Haftanın en önemli maçında ligin en formda takımlarından lider Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi 3-1'le geçerek ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'de Rodrigues ve Ozan Tufan, uzatma dakikaların son bölümünde peş peşe gördükleri kırmızı kartlarla oyun dışında kaldılar.

İki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maç, oldukça tempolu geçti. Karşılıklı pozisyonların yaşandığı karşılaşmada yakadığı fırsatları daha iyi değerlendiren ev sahibi ekip, üç puanı hanesine yazdırdı.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

Bu galibiyetle puanını 33'e yükselten Demir Grup Sivasspor, liderlik koltuğundaki yerini bir hafta daha korumayı garantiledi. Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı.

(Sözcü)