Lider Trabzonspor deplasmanda galip

Süper Lig 14. hafta maçında lider Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek yoluna devam ett.Karşılaşmanın 13. dakikasında Marek Hamsik'in ara pasına hareketlernen Djaniny, Viviano ile karşı karşıya kalmak isterken Luckassen'in müdahalesi ile pozisyonu bozuldu ve Djaniny'nin vuruşu, Viviano'ya çarparak dışarı gitti. Hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu VAR incelemesi sonucunda 15. dakikada penaltı kararını verdi.16. dakikada Djaniny'nin penaltı vuruşunu kullandı ancak kaleci Viviano kurtardı.Hakem Cüneyt Çakır Djaniny'nin penaltı vuruşunda Viviano, kale çizgisinin önüne çıktığı için penaltıyı tekrarlattı.17. dakikada tekrarlanan penaltı vuruşunda Djaniny, hata yapmadı ve Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 öne geçti.25. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sarı kart gördü.45. dakikada Fatih Karagümrük'te Yann Karamoh, Trabzonspor'da Edgar Ie sarı kart grödü.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. dakikada trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile skoru 2-0 yaptı.Abdülkadir Ömür, attığı bu şık golle, kariyerinde ilk kez üst üste 3 lig karşılaşmasında gol bulmuş oldu.Kalan bölümde başka gol olmadı ve Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Trabzonspor 36 puanla liderliğini sürdürürken, Fatih karagümrük 22 puanda kaldı.

Süper Lig 14. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 14. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 15.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF