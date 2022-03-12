Lider Trabzonspor dolu dizgin

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta maççında Lider Trabzonspor evinde Göztepe'yi 4-2 yendi.Karşılaşmanın 31. dakikasına konuk ekip Göztepe,Halil Akbunar ile 1-0 öne geçt.33. dakikada Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sarı kart gördü. Aynı dakika içersinde Göztepe'den de Aytaç Kara sarı kart gördü.34. dakikada Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile skoru 1-1 yaptı.37. dakikada Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile 2-1 öne geçti.43. dakikada Göztepe, Soner Aydoğdu ile skoru 2-2 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 45. dakikada Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sarı kart gördü.49. dakikada Trabzonspor, Jorge Djanin ile skoru 3-2 yaptı.53. dakikada Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile 4-2 öne geçti.83. dakikada Göztepe'de Berkan Emir sarı kart gördü.87. dakikada Göztepe'de Halil Akbunar sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde Göztepe'yi 4-2 yendi.

Süper Lig 29. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 29. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 30. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF