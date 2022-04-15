Lider Trabzonspor galibiyete hasret kaldı

Lider Trabzonspor, Spor Toto Ahmet Çalık Sezonu Süper Lig 33. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.Son 3 maçında galibiyet alamayan Trabzonspor kötü gidişatını Karagümrük karşısında bitirerek 3 puanı hanesine yazdırmak için çıktığı karşılaşma 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Karşılaşmanın 7. Dakikasında Trabzonspor’da Hüseyin Türkmen oyunda çıkarken yerine yusuf Erdoğan oyuna girdi.16. dakikada Fatih Karagümrük’te Aleksandar Pesic sarı kart gördü.36. dakikada Fatih Karagümrük’te Davide Birachi sarı kart gördü.45. dakikada Trabzonspor’da Yusuf Erdoğan sarı kart gördü.45+5. Dakikada Fatih Karagümrük, Lucas Biglia ile 1-0 öne geçti.Aynı dakikada Fatih Karagümrük’te Derrick Luckassen sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük’ün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor’da Yusuf Erdoğan ve Andreas Cornellus oyundan çıkarken yerine Abdülkadir Ömür ve Antony Nwakaeme oyuna girdi.58. dakikada Trabzonspor, Vitor Huga ile skoru 1-1 yaptı.62. dakikada Fatih Karagümrük’te Yann Karamoh, Ahmet Musa ve Levent Mercan oyundan çıkarken yerine Fabio Borini, Abdoulaye Toure ve Samed Omur oyuna dahil oldular.85. dakikada Trabzonspor'da Marek Hamsik yerini Fode Koita'ya bıraktı.Uzatma dakikalarında Trabzonspor'da Jorge Djaniny oyundan çıktı.Yerine Jean Kouassi oyuna girdi.Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Toure, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic

Süper Lig 33. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 33. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 34. Hafta Maç Programı;

Tablolar:Tff