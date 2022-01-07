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Lider Trabzonspor, ikinci yarıya galibiyetle başladı

Süper Lig 20. hafta açıış maçında lider Trabzonspor ikinci sezona Yeni Malatyaspor galibiyeti ile başladı.

07 Ocak 2022 Cuma 22:00
Lider Trabzonspor, ikinci yarıya galibiyetle başladı

Lider Trabzonspor, ikinci yarıya galibiyetle başladı

   Süper Lig 20. hafta açıış maçında lider Trabzonspor ikinci sezona Yeni Malatyaspor galibiyeti ile başladı.Karşılaşmanın 23'. dakikasında Nwakaeme'nin sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Cornelius, ceza sahasında Semih ve Awuku'dan önce hamle yaptı, tek vuruşuyla topu ağlara gönderdi.38'. dakikada Yeni Malatyaspor'da Hafez, Hamsik'le girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Yerde topa elle dokunan Mısırlı sol bek sarı kart gördü.İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 66'. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mallan'ın yerine Mert Miraç oyuna dahil oldu.79'. dakikada Yeni Malatyaspor'da Kubilay Kanatsizkuş yerini Haqi Osman'a bıraktı.82'. dakikada Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün yerine Manolis Siopis oyunda.86. dakikada Yeni  Malatyaspor'da Jospin Nshimirimana Siopis'e yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.87'. dakikada Trabzonspor'da Bakasetas'ın yerine Berat Özdemir oyunda.90'. dakikada Trabzonspor'da Cornelius'un yerine Yusuf Sarı oyunda.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı trabzonspor 1-0 kazandı.

Süper Lig 20. Hafta Toplu Maç  Sonuçları;

Süper Lig 20. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 21 Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 07.01.2022 22:12
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporYeni Malatyaspor
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