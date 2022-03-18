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Lider Trabzonspor ikinci yenilgisini üç penaltı golü ile aldı

Süper Lig'in 30. haftasında Karadeniz derbisinide Çaykur Rizespor, Lider Trabzonspor'la 3-2 yendi

18 Mart 2022 Cuma 22:12
Lider Trabzonspor ikinci yenilgisini üç penaltı golü ile aldı

Lider Trabzonspor ikinci yenilgisini üç penaltı golü ile aldı

   Süper Lig'in 30. haftasında Karadeniz derbisinide Çaykur Rizespor, Lider Trabzonspor'la 3-2 yendi..Karşılaşmanın 39. dakikasında Çaykur Rizespor'da Carlos Ponck sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. dakikada Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile 1-0 öne geçti.59. dakikada Çaykur Rizespor penaltı  Joel Pohjanpalo'nun attığı golle skoru eşitledi.63. dakikada Trabzonspor'da Stefano Denswil sarı kart gördü.64. dakikada Çaykur Rizespor yine penaltı atışından Joel Pohjanpalo'nun golü ile skoru 2-1 yaptı.Bu gole Trabzonspor 70. dakikada Jorge Djaniny'nin golü ile cevap verdi ve skor 2-2 oldu.75. dakikada Trabzonspor'da Bruno Peres sarı kart gördü.89. dakikada Çaykur Rizespor'da Cemali Sertel sarı kart gördü.90. dakikada Trabzonspor'da Erce Kardeşler sarı kart gördü.90+5. dakikada Çaykur Rizespor karşılaşmadaki üçüncü penaltıyı kazandı.Joel Pohjanpalo penaltı atışını gole çevirdi ve Çaylur Rizespor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Cemali, Ponck, Holmen, Sabo, Phiri, Gedson, Boldrin, Boyd, Alper, Cisse

Trabzonspor: Erce, Peres, Denswil, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny

Süper Lig 30. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 30. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 31. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 18.03.2022 22:28
Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporTrabzonspor
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