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Lider Trabzonspor ilk yenilgisini aldı

 Süper Lig 16. hafta maçında lider Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 yenilerek ilk yenilgisini aldı.K

11 Aralık 2021 Cumartesi 20:25
Lider Trabzonspor ilk yenilgisini aldı

Lider Trabzonspor ilk yenilgisini aldı

   Süper Lig 16. hafta maçında lider Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 yenilerek ilk yenilgisini aldı.Karşılaşmada 24. dakikada Trabzonspor, Andreas Cornelius ile 1-0 öne geçti.33. dakikada Trabzonspor^da Edgar Ie sar kart gördü.34. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı.Fredy penaltı ayışından durumu 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 69. dakikada Trabzonspor'da Bruno Peres sarı kart gördü.73. dakikada Antalyaspor, Trabzonspor'da  Dorukhan Toköz'ün kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.80. dakikada Trabzonspor'da Fode Koita sarı kart gördü.83. dakikada Antalyaspor'da Fredy sarı kart grödü.86. dakikada Trabzonspor'da Jorge Djaniny sarı kart grödü.Karşılaşmadan Antalyaspor 2-1 galip ayrıldı.

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Bünyamin, Güray, Poli, Fredy, Ghacha, Doğukan, Mukairu

Yedekler: D. Özkan, Floranus, Bahadır, Eren, Nuri, Haji, Milosevic, Ersin, Erkan, Gökdeniz

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny 

Yedekler: Arda, Ahmetcan, İsmail, Serkan, Denswil, A. Parmak, Siopis, A. Ömür, Yusuf, Koita

Süper Lig 16. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 16. Hafta Puan Duumu;

Süper Lig 17. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAntalyaspor
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