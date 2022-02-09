Lider Trabzonspor kupada da kayıpsız yoluna devan etti
Ziraat Türkiye Kupası eleme maçında Lider Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek turu geçti.Karşılaşmanın 8. dakikasında konuk Trabzonspor, Hüseyin Türkmen ile 1-0 öne geçti.13. dakikada Denizlispor'da Tiago Lopes sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada Denizlispor, Mustafa Çeçenoğlu ile skoru 1-1 yaptı.63. dakikada Trabzonspor'da Ahmetcan Kaplan sarı kart gördü.66. dakikada Denizlispor'da Erdal Akdarı sarı kart gördü.77. dakikada Trabzonspor, Jean Kouassi'nin golü ile skoru 2-1 yaptı.88. dakikada Trabzonspor'da Berat Özdemir sarı kart gördü.Karşılaşmadan Trabzonspor 2-1 galip ayrılarak turu geçti.
Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Yunus, Murat Cem, Yusuf, Kouassi, Enis
Bugün Ziraaat Türkiye Kupası'nda gündüz 13.30'da oynanan diğer maçda Sivasspor deplasmanda Bandırmaspor'u 4-2 yenerek turu geçerken,17.30'da oynanan karşılaşmada, Antalyaspor'da deplasmanda Hatayspor'u 2-0 yenerek turu geçen taraf oldu.