Lider Trabzonspor kupada Fenerbahçe'yi eleyerek finale adını yazdırdı
Lider Trabzonspor 2-1 rövanşında Fenrrbahçe'yi 3-1 yenerek kupada finale adını yazdırdı.Karşılaşmaya Fenerbahçe hızlı başladı ancak golü Trabzonspor buldu.6. Dakikada Sörloth’un golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti. Ekuban’ın müthiş ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sörloth'un şutu Serdar Aziz'e çarparak kaleyi buldu.24 Dakikada yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu, Sörloth’la girdiği diyalog ve Cüneyt Çakır’a olan itirazları nedeniyle birer dakika arayla iki sarı kart görerek kenarda kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 34. Dakikada Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme sakatlık geçirdi. Üst arka adalesini tutan yıldız oyuncu maça devam edemedi. Nwakaeme’nin yerine oyuna Bilal Başaçıkoğlu girdi.42. Dakikada Deniz Türüç’ten muhteşem vole! Hasan Ali’nin ortasında Deniz sol ayağıyla müthiş bir voleye imza attı ve skor eşitlendi.Bu golle karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.
İkinci Yarı
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriqi
TEKNİK DİREKTÖR: Tahir Karapınar
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir