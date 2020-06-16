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Lider Trabzonspor kupada Fenerbahçe'yi eleyerek finale adını yazdırdı

Lider Trabzonspor 2-1 rövanşında Fenrrbahçe'yi 3-1 yenerek kupada finale adını yazdırdı.

16 Haziran 2020 Salı 22:28
Lider Trabzonspor kupada Fenerbahçe'yi eleyerek finale adını yazdırdı

Lider Trabzonspor kupada Fenerbahçe'yi eleyerek finale adını yazdırdı

   Lider Trabzonspor 2-1 rövanşında Fenrrbahçe'yi  3-1 yenerek kupada finale adını yazdırdı.Karşılaşmaya Fenerbahçe hızlı başladı ancak golü Trabzonspor buldu.6. Dakikada  Sörloth’un golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti. Ekuban’ın müthiş ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sörloth'un şutu Serdar Aziz'e çarparak kaleyi buldu.24 Dakikada yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu, Sörloth’la girdiği diyalog ve Cüneyt Çakır’a olan itirazları nedeniyle birer dakika arayla iki sarı kart görerek kenarda kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 34. Dakikada Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme sakatlık geçirdi. Üst arka adalesini tutan yıldız oyuncu maça devam edemedi. Nwakaeme’nin yerine oyuna Bilal Başaçıkoğlu girdi.42. Dakikada Deniz Türüç’ten muhteşem vole! Hasan Ali’nin ortasında Deniz sol ayağıyla müthiş bir voleye imza attı ve skor eşitlendi.Bu golle karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

İkinci Yarı

54. Dakikada Mehmet Ekici’nin kullandığı ve tam köşeye giden serbest vuruşu kaleci Uğurcan kornere çeldi. 61. Dakikada Fenerbahçe’de sakatlanan Serdar Aziz’in yerine Jailson oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertlilerin tek golüne imza atan Deniz Türüç ise yerini Ferdi Kadıoğlu’na bıraktı. Deniz Türüç, oyundan çıkardan şaşkınlığını ve tepkisini gizlemedi.83. Dakikada Trabzonspor kontratakta Ekuban’la çıktı, Ekuban karşı karşıya pozisyonda çevirdi, Sörloth boş ağlara topu gönderdi.90+4. dakikada Novak durumu 3-1 yaptı.Karşılaşma Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.Bu sonuçla Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale adını yazdıran ilk takım oldu. 

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Tahir Karapınar

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

Son Güncelleme: 17.06.2020 01:14
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFenerbahçe
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