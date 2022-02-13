Lider Trabzonspor puan farkını açıyor

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta maçında Lider Trabzonspor en yakın takipçisi Konyaspor'u 2-1 yendi.Karşılaşmanın 13. dakikasında Trabzonspor, Edin Visca ile 1-0 öne geçti.21. dakikada Konyaspor'da Soner Dikmen sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. dakikada Konyaspor'da Abdülkerim Bardakçı sarı kart gördü.Trabzonspor 67. dakikada Edin Visca ile skoru 2-0 yaptı.70. dakikada Konyaspor'da Guilherme sarı kart gördü.Konyaspor 83. dakikada, Sokol Cikalleshi ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmadan Trabzonspor 2-1 galip ayrıldı.Bu sonuçla Lider Trabzonspor puanını 60 yaparak en yakın takipçisi Konyaspor'la arasındaki puan farkını 12'e çıkardı.(Konyaspor'un bir maçı eksik)

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Visca, Cornelius

Konyaspor:

Süper Lig 25. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 25. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 26. Hafta Maç Programı;

Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Bytyqi, Michalak, Hassan

Tablolar:TFF