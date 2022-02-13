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Lider Trabzonspor puan farkını açıyor

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta maçında Lider Trabzonspor en yakın takipçisi Konyaspor'u 2-1 yendi.

13 Şubat 2022 Pazar 21:01
Lider Trabzonspor puan farkını açıyor

Lider Trabzonspor puan farkını açıyor

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta maçında Lider Trabzonspor en yakın takipçisi Konyaspor'u 2-1 yendi.Karşılaşmanın 13. dakikasında Trabzonspor, Edin Visca ile 1-0 öne geçti.21. dakikada Konyaspor'da Soner Dikmen sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. dakikada Konyaspor'da Abdülkerim Bardakçı sarı kart gördü.Trabzonspor 67. dakikada  Edin Visca ile skoru 2-0 yaptı.70. dakikada Konyaspor'da Guilherme sarı kart gördü.Konyaspor 83. dakikada, Sokol Cikalleshi ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmadan Trabzonspor 2-1 galip ayrıldı.Bu sonuçla Lider Trabzonspor puanını 60 yaparak en yakın takipçisi Konyaspor'la arasındaki puan farkını 12'e çıkardı.(Konyaspor'un bir maçı eksik)

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Visca, Cornelius

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Bytyqi, Michalak, Hassan

Süper Lig 25. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 25. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 26. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 13.02.2022 21:13
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKonyaspor
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