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Lider Trabzonspor yoluna kayıpsız devam etti

Süper Lig 13. hafta kapanış maçında lider Trabzonspor evinde Gaziantep FK'nü 3-0 yendi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 21:20
Lider Trabzonspor yoluna kayıpsız devam etti

Lider Trabzonspor yoluna kayıpsız devam etti

    Süper Lig 13. hafta kapanış maçında lider Trabzonspor evinde Gaziantep FK'nü 3-0 yendi.Karşılaşmanın 6. dakikasında gaziantep FK'de Nouha Dicko sarı kart grödü.19. dakikada Trabzonspor, kaptan Abdülkadir Ömür'ün nefis golüyle 1-0 öne geçti.23. dakikada Gaziantep FK^de Ertuğrul Ersoy sarı kart grödü.42. dakikada Trabzonspor, Jorge Djaniny ile skoru 2-0 yaptı.45. dakikada Trabzonspor,  Andreas Cornelius ile farkı 3-0 yaptı.45. dakikada gaziantep FK'de Alexandru Maxim sarı kart grödü.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 78. dakikada Gaziantep FK'de Papy Djilobodji sarı kart grödü.Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor evinde 3-0 galip geldi.

    Bu sonuçla Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, Gaziantep FK 15 puanda kaldı.

Süper Lig 13. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 13. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 14. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

   

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGaziantep FK
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