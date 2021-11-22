Lider Trabzonspor yoluna kayıpsız devam etti
Süper Lig 13. hafta kapanış maçında lider Trabzonspor evinde Gaziantep FK'nü 3-0 yendi.Karşılaşmanın 6. dakikasında gaziantep FK'de Nouha Dicko sarı kart grödü.19. dakikada Trabzonspor, kaptan Abdülkadir Ömür'ün nefis golüyle 1-0 öne geçti.23. dakikada Gaziantep FK^de Ertuğrul Ersoy sarı kart grödü.42. dakikada Trabzonspor, Jorge Djaniny ile skoru 2-0 yaptı.45. dakikada Trabzonspor, Andreas Cornelius ile farkı 3-0 yaptı.45. dakikada gaziantep FK'de Alexandru Maxim sarı kart grödü.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 78. dakikada Gaziantep FK'de Papy Djilobodji sarı kart grödü.Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor evinde 3-0 galip geldi.
Bu sonuçla Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, Gaziantep FK 15 puanda kaldı.
Süper Lig 13. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 14. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF