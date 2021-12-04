Lider Trabzonspor yoluna kayıpsız devam etti
Süper Lig 15. hafta maçında lider Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u 2-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.Karşılaşmanın 26. dakikasında Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. dakikada Trabzonspor, Marek Hamsik ile skoru 2-0 yaptı.82. dakikada A.Demirspor'da Mario Balotelli sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve trabzonspor karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 39 yaparak liderliğini sürdürürken, Adana Demirspor, 20 puanda kaldı.
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
Süper Lig 15. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 15. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 16. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF