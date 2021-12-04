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Lider Trabzonspor yoluna kayıpsız devam etti

Süper Lig 15. hafta maçında lider Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u 2-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

04 Aralık 2021 Cumartesi 17:27
Lider Trabzonspor yoluna kayıpsız devam etti

Lider Trabzonspor yoluna kayıpsız devam etti

    Süper Lig 15. hafta maçında lider Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u 2-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.Karşılaşmanın 26. dakikasında Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. dakikada Trabzonspor,  Marek Hamsik ile skoru 2-0 yaptı.82. dakikada A.Demirspor'da Mario Balotelli sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve trabzonspor karşılaşmayı 2-0 kazandı.

    Bu sonuçla Trabzonspor puanını 39 yaparak liderliğini sürdürürken, Adana Demirspor, 20 puanda kaldı.

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnason, Akintola, Balotelli.

Süper Lig 15. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 15. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 16. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAdana Demirspor
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