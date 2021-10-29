Lider Trabzonspor, yoluna kayıpsız devam etti

Süper Lig 11.hafta açılış maçında lider Trabzonspor evinde Medical Park Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.Karşılaşmanın 21. dakikasında trabzonspor'da Edgar Ie sarı kart grödü.22. dakikada Çaykur Rizespor penaştı kazandı.Penaltı atışını Damjan Djokovic kullandı ve karşılaşmada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti.27. dakikada Trabzonspor'da Berat Özdemir sarı kart gördü.27. dakikada Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin sarı kart gördü.41. dakikada Çaykur Rizespor'da Yannick Bolasie sarı kart gördü.43. dakikada bu sefer Trabzonspor penaltı kazandı.Kazanılan penaltıyı Jorge Djaniny kullandı ve skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısınde 62. dakikada Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano sarı kart gördü.66. dakikada Çaykur Rizespor'da Sebastian Holmen sarı kart gördü.70. dakikada Trabzonspor'da Anders Trondsen sarı kart grödü.73. dakikada Trabzonspor, Anthony Nwakaeme golü ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve lider Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 27 yaparak liderliğini sürdürürken, Çaykur Rizespor 4 puanla sonuncu sırada yer aldı.Süper Lig 12. hafta maçlarında lider Trabzonspor deplasmanda 06.11 2021 Cumartesi saat 19.00'da Beşiktaş ile oynarken, Çaykur Rizespor 05.11.2021 Cuma günü saat 20.00'de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacak.

Süper Lig 11. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 11. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 12. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF