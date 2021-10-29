Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Lider Trabzonspor, yoluna kayıpsız devam etti

Süper Lig 11.hafta açılış maçında lider Trabzonspor evinde Medical Park Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

29 Ekim 2021 Cuma 21:28
Lider Trabzonspor, yoluna kayıpsız devam etti

Lider Trabzonspor, yoluna kayıpsız devam etti

     Süper Lig 11.hafta açılış maçında lider Trabzonspor evinde Medical Park Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.Karşılaşmanın 21. dakikasında trabzonspor'da Edgar Ie sarı kart grödü.22. dakikada Çaykur Rizespor penaştı kazandı.Penaltı atışını Damjan Djokovic kullandı ve karşılaşmada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti.27. dakikada Trabzonspor'da Berat Özdemir sarı kart gördü.27. dakikada Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin sarı kart gördü.41. dakikada Çaykur Rizespor'da Yannick Bolasie sarı kart gördü.43. dakikada bu sefer Trabzonspor penaltı kazandı.Kazanılan penaltıyı  Jorge Djaniny kullandı ve skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısınde 62. dakikada Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano sarı kart gördü.66. dakikada Çaykur Rizespor'da Sebastian Holmen sarı kart gördü.70. dakikada Trabzonspor'da Anders Trondsen sarı kart grödü.73. dakikada Trabzonspor, Anthony Nwakaeme golü ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve lider Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Trabzonspor puanını 27 yaparak liderliğini sürdürürken, Çaykur Rizespor 4 puanla sonuncu sırada yer aldı.Süper Lig 12. hafta maçlarında lider Trabzonspor deplasmanda 06.11 2021 Cumartesi saat 19.00'da Beşiktaş ile oynarken, Çaykur Rizespor 05.11.2021 Cuma günü saat 20.00'de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacak.

Süper Lig 11. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 11. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 12. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 29.10.2021 21:58
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporÇaykur Rizespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın En Hızlısı: N Kolay İstanbul Yarı Maratonu
Dünyanın En Hızlısı: N Kolay İstanbul Yarı Maratonu
Orhan Doğan 50 yaşında Altın Kemer için ringe çıkacak
Orhan Doğan 50 yaşında Altın Kemer için ringe çıkacak
Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya son saniyede yenildi
Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya son saniyede yenildi
Derbinin galibi Beşiktaş
Derbinin galibi Beşiktaş
Fenerbahçe Kadıköy'de dağıldı
Fenerbahçe Kadıköy'de dağıldı
M.Başakşehir kazanmaya devam etti
M.Başakşehir kazanmaya devam etti
Sivasspor 1 -A.Demirspor 1
Sivasspor 1 -A.Demirspor 1
F.Karagümrük 1- Hatayspor 1
F.Karagümrük 1- Hatayspor 1
Manchester City deplasmanda farklı kazandı
Manchester City deplasmanda farklı kazandı
Chelsea'den gol fırtınası
Chelsea'den gol fırtınası

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim