Lider Trabzospor kayıpsız devam etti

Süper Lig 118. hafta maçında Lider Trabzonspor deplasmanda Altay'ı 2-1 yendi.karşılaşmanın 25. dakikasında Trabzonspor'da Djaniny sarı kart gördü.33. dakikada Altay, Cebrail'in harika şutunu bUğurcan kurtaramadı ve Altay 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Altay'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor'da Bakasetas ve Dorukhan oyuna girdi, Siopis ve Berat oyundan çıktı.51. dakikada Trabzonspor, Cornelius ile skoru 1-1 yaptı.85.dakikada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Edgar'ın yerine Hüseyin oyuna girdi.87. dakikada Trabzonspor, Cornelius, ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor, Altay'ı deplasmanda 2-1 yendi.

Altay: Lis, Cebrail, Zeki Yıldırım, Murat Akça, Naderi, Poko, Pinares, Rodriguez, Kappel, Thiam, Bamba

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Denswil, Trondsen, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Cornelius.

Süper Lig 18. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lİg Puan Durumu;

Süper Lig 19. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF