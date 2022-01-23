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Lider tutulmuyor | Galatasaray 1 - Trabzonspor 2

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23.hafta maçında Galatasaray evinde lider Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

23 Ocak 2022 Pazar 20:54
Lider tutulmuyor | Galatasaray 1 - Trabzonspor 2

Lider tutulmuyor...Galatasaray 1 - Trabzonspor 2

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23.hafta maçında Galatasaray evinde lider Trabzonspor'a 2-1 yenildi.Karşılaşmanın .29. dakikasında Trabzonspor'da  Denswill ceza alanı içinde Kerem Aktürkoğlu'nun ayağına bastı. Hakem Attila Karaoğlan ilk anda penaltı düdüğünü çalmasa da VAR uyarısıyla beyaz noktayı gösterdi.30'. dakikada Galatasaray'da Cicaldau, Uğurcan'la topu farklı köşelere gönderdi. ve Galatasaray 1-0 öne geçti.41. dakikada trabzonspor'da Bruno Peres sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 58.dakikada galatasaray'da Marcao sarı kart gördü.84'. dakikada Marcao'nun sektirdiği topa Bakasetas yerden harika vurdu ve Trabzonspor skoru 1-1 yaptı.90'. dakikada Taylan'ın hatalı pasında araya giren Edin Visca, önde olan Fatih'i görüp vurdu ve Trabzonspor dev maçta 2-1 öne geçirdi.Karşılaşmadan Trabzonspor 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray: Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Halil

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Berat, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Süper Lig 23. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 23. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 24. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 23.01.2022 21:39
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTrabzonspor
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