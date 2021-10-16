Lider Ümraniyespor, Eyüpspor'a takıldı
TFF 1. Lig maçında lider Ümraniyespor evinde Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı.Ümraniye Şehir Stadı'nda oyanan karşılaşmada 14. dakikada Ümraniyespor, Idrissa Camara ile 1-0 öne geçti.19. dakikada Eyüpspor, Umut Bulut ile durumu 1-1 yaptı.40. dakikada Eyüpspor'da Bülent Uzun sarı kart gördü.43. dakikada Eyüpspor penaltıdan Umut Bulut ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Eyüpspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 67. dakikada Ümraniyespor'da Kartal Yılmaz sarı kart gördü.75. dakikada Ümraniyespor, Stefano Napoleoni ile skoru 2-2 yaptı.79. dakikada Ümraniyespor'da Oğuz Gürbulak sarı kart gördü.80. dakikada Eyüpspor'da Umut Bulut sarı kart gördü.84. dakikada Eyüpspor'da Bekir Yılmaz sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ümraniyespor, Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı.
Ümraniyespor:Burak Öğür, Avdija Vrsajevic, Alim Öztürk, Yiğithan Güveli, Ercan Coşkun, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Emre Gültekin, Kartal Yılmaz, Idrissa Camara, Yonathan del Valle
Teknik Direktör:Recep Uçar
Eyüpspor:Çağlar Şahin Akbaba, Yalçın Kılınç, Teddy Mezague, Bülent Uzun, Uğur Akdemir, Zvonimir Kozulj, Timur Temeltaş, Bekir Yılmaz, Caner Hüseyin Bağ, Umut Bulut, Pa Dibba
Teknik Direktör:Zafer Turan