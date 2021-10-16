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Lider Ümraniyespor, Eyüpspor'a takıldı

 TFF 1. Lig maçında lider Ümraniyespor evinde Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı.

16 Ekim 2021 Cumartesi 16:04
Lider Ümraniyespor, Eyüpspor'a takıldı

Lider Ümraniyespor, Eyüpspor'a takıldı

   TFF 1. Lig maçında lider Ümraniyespor evinde Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı.Ümraniye Şehir Stadı'nda oyanan karşılaşmada 14. dakikada Ümraniyespor, Idrissa Camara ile 1-0 öne geçti.19. dakikada Eyüpspor, Umut Bulut  ile durumu 1-1 yaptı.40. dakikada Eyüpspor'da Bülent Uzun sarı kart gördü.43. dakikada Eyüpspor penaltıdan Umut Bulut ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Eyüpspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 67. dakikada Ümraniyespor'da Kartal Yılmaz sarı kart gördü.75. dakikada Ümraniyespor, Stefano Napoleoni ile skoru 2-2 yaptı.79. dakikada Ümraniyespor'da Oğuz Gürbulak sarı kart gördü.80. dakikada Eyüpspor'da Umut Bulut sarı kart gördü.84. dakikada Eyüpspor'da Bekir Yılmaz sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ümraniyespor, Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı.

    Bu sonucun ardından Ümraniyespor 21 puanla liderliğini sürdürüken, Eyüpspor, 17 puanla 3. sırada yer aldı.

Ümraniyespor:Burak Öğür, Avdija Vrsajevic, Alim Öztürk, Yiğithan Güveli, Ercan Coşkun, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Emre Gültekin, Kartal Yılmaz, Idrissa Camara, Yonathan del Valle

Teknik Direktör:Recep Uçar

Eyüpspor:Çağlar Şahin Akbaba, Yalçın Kılınç, Teddy Mezague, Bülent Uzun, Uğur Akdemir, Zvonimir Kozulj, Timur Temeltaş, Bekir Yılmaz, Caner Hüseyin Bağ, Umut Bulut, Pa Dibba

Teknik Direktör:Zafer Turan

Son Güncelleme: 17.10.2021 18:05
Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyesporEyüpspor
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