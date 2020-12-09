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Lider VakıfBank erteleme maçında galip

Sekiz günde üçüncü zaferini alarak ligdeki galibiyet sayısını 19'a çıkaran sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 22'nci haftasında Kuzeyboru'yla 13 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacak.

09 Aralık 2020 Çarşamba 18:01
Lider VakıfBank erteleme maçında galip

Lider VakıfBank erteleme maçında galip

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Sultanlar Ligi'nde ertelenen beşinci hafta maçında Sarıyer Belediyesi'ni 25-16, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü. Sekiz günde üçüncü zaferini alarak ligdeki galibiyet sayısını 19'a çıkaran sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 22'nci haftasında Kuzeyboru'yla 13 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacak.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen beşinci hafta maçında Sarıyer Belediyesi'ni 25-16, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadele karşılıklı sayılarla başlarken sarı-siyahlılar, servis ve hücum performansıyla teknik molasına 12-8 önde girdiği ilk seti 25-16 aldı.

VakıfBank, ilk setteki gibi karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasına 12-6 önde girdi. Mola dönüşü hücumdaki etkinliğini sürdüren sarı-siyahlılar, ikinci seti 25-18 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Sarıyer Belediyesi'nin üçüncü sette geri dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-16 karşılaşmayı 3-0 kazarak, sekiz günde üçüncü galibiyetini aldı. Ligde bir maç (İlbank) eksiği olan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 22'nci haftasında Kuzeyboru'yla 13 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-SARIYER BLD: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Caner Çıldır, Aylin Turnaoğlu

VAKIFBANK: Milena 5, Cansu 1, Tuğba 8, Zehra 4, Haak 13, Gabi 17, Ayça (L), Gizem (L), Gözde 7

SARIYER BLD: İrem, Bashnakova 1, Şeyma 6, Çağla 2, Miniriye 1, Merve 4, Gizem (L), Misra 8, Dilara, Yaren 5

SETLER: 25-16, 25-18, 25-16

SÜRE: 68 dakika (22', 25', 21')

Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
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