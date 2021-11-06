Lider VakıfBank, Mert Grup Sigorta’yı mağlup etti

Misli.com Sultanlar Ligi lideri VakıfBank, sezonun yedinci maçında Mert Grup Sigorta’yı 3-1 yendi.

Başkent Voleybol Salonu’ndaki karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk setini VakıfBank 25-23’lük skorla hanesine yazdırdı. Sarı-siyahlılar ikinci sete ise hızlı bir giriş yaptı ve üstünlüğünü set sonuna kadar koruyarak 25-18’lik skorla 2-0 öne geçti. Yine büyük bir çekişmeye sahne olan 3. seti Mert Grup Sigorta 28-26 kazanırken; 4. seti 25-13 alan VakıfBank karşılaşmadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

VakıfBank’ta Meryem Boz 19 sayı ile karşılaşmanın en skoreri olurken; Tuğba Şenoğlu 17, Michelle Bartsch-Hackley 14, Chiaka Ogbogu 13, Kübra Çalışkan 12 sayı kaydetti.

VakıfBank sezonun sekizinci haftasında 9 Kasım Salı, 13.00’te Sarıyer Belediyespor’u ağırlayacak.

MERT GRUP SİGORTA - VAKIFBANK: 1-3

SALON: Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erkan Sarı, Ayşim Erginay

MERT GRUP SİGORTA: Gizem Cera Düzeltir 1 (L), Gaila Cenedia Lopez 3, Alara Altundağ 5 (L), Özge Nur Çetiner 6, Miroslava Paskova 7, Seda Menekşe 8, Selin Toy 10, Ayça İsmailcebioğlu 11, Melek Erpin Erbuga 12, Olga Biryukova 13, Merve Cepni 15, Cansu Aydınoğlulları 17

VAKIFBANK: Buket Gülübay 1, Cansu Özbay 3, Tuğba Şenoğlu 4, Ayça Aykaç 5 (L), Kübra Çalışkan 6, Chiaka Ogbogu 7, Gabi 10, Isabelle Haak 11, Meryem Boz 13, Michelle Bartsch-Hackley 14, Aylin Acar 16 (L)

SETLER: 23-35, 18-25, 28-26, 25-13

SÜRE: 111 dk (29, 26, 31, 25)