Lider VakıfBank'tan 22'nci galibiyet

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24'üncü haftasında Sistem9 Yeşilyurt'u deplasmanda 11-25, 18-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 yenerek, liderliğini sürdürdü. Ligdeki galibiyet sayısını 22'ye çıkaran sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nde ertelenen altıncı hafta maçında İlbank'la 22 Aralık Salı günü deplasmanda karşılaşacak.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24'üncü haftasında Sistem9 Yeşilyurt'u deplasmanda 11-25, 18-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 yenerek, liderliğini sürdürdü. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk setine 6-1'lik seriyle başlayan sarı-siyahlılar, teknik molaya 12-7 önde girdi. Mola dönüşü blok ve hücumdaki performansını sürdüren VakıfBank, ilk seti 25-11 aldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasını 12-9 önde geçen sarı-siyahlılar, hücumdaki ritmini mola dönüşü de sürdürdü ve seti 25-18 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Sistem9 Yeşilyurt'un mücadeleye dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, çekişmeli geçen seti 25-23, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Ligdeki galibiyet sayısını 22'ye çıkaran sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nde ertelenen altıncı hafta maçında İlbank'la 22 Aralık Salı günü deplasmanda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

SİSTEM9 YEŞİLYURT-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Seçkin Yener, Metin Korkut

SİSTEM9 YEŞİLYURT: D.Cebecioğlu 10, İlayda 2, Alexia 10, Scuka 11, Crombie 2, Buket, Bihter (L), Aybüke (L), Ece 2, Burcu, D.Güç

VAKIFBANK: Cansu, Gabi 8, Melis 2, Haak 20, Michelle 24, Kübra 6, Gizem (L), Gözde 3, Maja

SETLER: 11-25, 18-25, 23-25

SÜRE: 77 dakika (20', 29', 28')