Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Lider VakıfBank'tan 22'nci galibiyet

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 24'üncü haftasında Sistem9 Yeşilyurt'u deplasmanda 11-25, 18-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 yenerek, liderliğini sürdürdü.

20 Aralık 2020 Pazar 22:54
Lider VakıfBank'tan 22'nci galibiyet

Lider VakıfBank'tan 22'nci galibiyet

 

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24'üncü haftasında Sistem9 Yeşilyurt'u deplasmanda 11-25, 18-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 yenerek, liderliğini sürdürdü. Ligdeki galibiyet sayısını 22'ye çıkaran sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nde ertelenen altıncı hafta maçında İlbank'la 22 Aralık Salı günü deplasmanda karşılaşacak. 

 

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24'üncü haftasında Sistem9 Yeşilyurt'u deplasmanda 11-25, 18-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 yenerek, liderliğini sürdürdü. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk setine 6-1'lik seriyle başlayan sarı-siyahlılar, teknik molaya 12-7 önde girdi. Mola dönüşü blok ve hücumdaki performansını sürdüren VakıfBank, ilk seti 25-11 aldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasını 12-9 önde geçen sarı-siyahlılar, hücumdaki ritmini mola dönüşü de sürdürdü ve seti 25-18 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Sistem9 Yeşilyurt'un mücadeleye dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, çekişmeli geçen seti 25-23, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Ligdeki galibiyet sayısını 22'ye çıkaran sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nde ertelenen altıncı hafta maçında İlbank'la 22 Aralık Salı günü deplasmanda karşılaşacak. 

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

SİSTEM9 YEŞİLYURT-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Seçkin Yener, Metin Korkut

SİSTEM9 YEŞİLYURT: D.Cebecioğlu 10, İlayda 2, Alexia 10, Scuka 11, Crombie 2, Buket, Bihter (L), Aybüke (L), Ece 2, Burcu, D.Güç

VAKIFBANK: Cansu, Gabi 8, Melis 2, Haak 20, Michelle 24, Kübra 6, Gizem (L), Gözde 3, Maja

SETLER: 11-25, 18-25, 23-25

SÜRE: 77 dakika (20', 29', 28')

Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, BB Erzurumspor'u farklı yendi I Beşiktaş 4-BB Erzurumspor 0
Beşiktaş, BB Erzurumspor'u farklı yendi I Beşiktaş 4-BB Erzurumspor 0
Lider Alanyaspor, Denizli deplasmanında üç puan kaybetti
Lider Alanyaspor, Denizli deplasmanında üç puan kaybetti
Ankara derbisi berabere I Gençlerbirliği 1-MKE Ankaragücü 1
Ankara derbisi berabere I Gençlerbirliği 1-MKE Ankaragücü 1
Fenerbahçe'de hüsran devam ediyor I Gaziantep FK 3-Fenrbahçe 1
Fenerbahçe'de hüsran devam ediyor I Gaziantep FK 3-Fenrbahçe 1
Trabzonspor Lig'e döndü I Trabzonspor 2-Ç.Rizespor1
Trabzonspor Lig'e döndü I Trabzonspor 2-Ç.Rizespor1
Göztepe evinde yenildi I Göztepe 0-Hatayspor 1
Göztepe evinde yenildi I Göztepe 0-Hatayspor 1
F.Karagümrük'ten muhteşem galibiyet
F.Karagümrük'ten muhteşem galibiyet
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
DG Sivasspor uzatmalarda turu geçti
DG Sivasspor uzatmalarda turu geçti
M.Başakşehir kupada gol yağdırdı
M.Başakşehir kupada gol yağdırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim