Lider VakıfBank'tan bir galibiyet daha
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16'ıncı haftasında Karayolları'nı 25-16, 25-11 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti ve 14'te 14 yaparak ligdeki liderliğini sürdürdü. Ligdeki galibiyet serisini ise 31 maça çıkaran sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 17'inci haftasında 18 Kasım Çarşamba günü Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle deplasmanda karşılaşacak.
Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16'ıncı haftasında Karayolları'nı 25-16, 25-11 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti ve 14'te 14 yaparak ligdeki liderliğini sürdürdü. VakıfBank Spor Sarayı'daki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-7 önde girdiği ilk seti 25-16 aldı.
MAÇIN İSTATİSTİĞİ
VAKIFBANK-KARAYOLLARI: 3-0
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Mehmet Gül
VAKIFBANK: Maja 2, Gabi 10, Melis 9, Gözde 17, Tuğba 10, Kübra 10, Gizem (L), Haak 6, Cansu, Meliha
KARAYOLLARI: E.Akyaldız 4, E.Kara 2, Burcu 8, Tuğçe 4, Gerasymova 6, Havili 1, Selin (L), Ayçin 2, Selis, Kübra, Doğa 1
SETLER: 25-16, 25-11, 25-10
SÜRE: 59 dakika (21', 19', 19')