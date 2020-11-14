Lider VakıfBank'tan bir galibiyet daha

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16'ıncı haftasında Karayolları'nı 25-16, 25-11 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti ve 14'te 14 yaparak ligdeki liderliğini sürdürdü. Ligdeki galibiyet serisini ise 31 maça çıkaran sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 17'inci haftasında 18 Kasım Çarşamba günü Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle deplasmanda karşılaşacak.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16'ıncı haftasında Karayolları'nı 25-16, 25-11 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti ve 14'te 14 yaparak ligdeki liderliğini sürdürdü. VakıfBank Spor Sarayı'daki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-7 önde girdiği ilk seti 25-16 aldı.

İlk sette olduğu gibi ikinci sete de hücumdaki etkinliğiyle başlayan VakıfBank, teknik molaya 12-6 önde girmeyi başardı. Mola dönüşü hem savunma hem de hücumdaki ritmini sürdüren sarı-siyahlılar, seti 25-11 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Karayolları'nın geri dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-10 mücadeleyi de 3-0 kazanarak ligdeki galibiyet serisini 31 maça çıkardı. Ligde iki maç (Sarıyer Belediyesi, İlbank) eksiği olan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 17'inci haftasında 18 Kasım Çarşamba günü Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle deplasmanda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-KARAYOLLARI: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Mehmet Gül

VAKIFBANK: Maja 2, Gabi 10, Melis 9, Gözde 17, Tuğba 10, Kübra 10, Gizem (L), Haak 6, Cansu, Meliha

KARAYOLLARI: E.Akyaldız 4, E.Kara 2, Burcu 8, Tuğçe 4, Gerasymova 6, Havili 1, Selin (L), Ayçin 2, Selis, Kübra, Doğa 1

SETLER: 25-16, 25-11, 25-10

SÜRE: 59 dakika (21', 19', 19')