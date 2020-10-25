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Lider yoluna devam etti I Alanyaspor 2- Karagümrük 0

Lider Alanyaspor yoluna kayıp vermeden devam etti.

25 Ekim 2020 Pazar 19:23
Lider yoluna devam etti I Alanyaspor 2- Karagümrük 0

Lider yoluna devam etti I Alanyaspor 2- Karagümrük 0

   Lider Alanyaspor yoluna kayıp vermeden devam etti.Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-0 kazanarak 5. galibiyetini elde etti.Antalya ekibine 3 puanı getiren golleri 8. dakikada Davidson ve 81. dakikada Babacar kaydetti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 6. hafta sonunda 16 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Karagümrük ise 8 puanda kaldı.

Alanyaspor gelecek hafta Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Karagümrük ise Cuma günü sahasında Erzurumspor’u ağırlayacak.

 Alanyaspor: Marafona, Steven Caulker, Francois Moubandje, Juanfran, Giorgos Tzavellas, Davidson (Tayfur Bingöl dk. 87), Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas (Fatih Aksoy dk. 87), Efecan Karaca (Ceyhun Gülselam dk. 87), Salih Uçan (Berkan Kutlu dk. 73), Adam Bareiro (Khouma Babacar dk. 59)

Yedekler: Ufuk Ceylan, Ahmet Gülay, Efkan Bekiroğlu, Hasan Ayaroğlu, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Karagümrük: Emiliano Viviano, Enzo Roco, Ervin Zukanovic, Eric Lichaj (Ramazan Civelek dk. 70), Jure Balkovec (Alparslan Erdem dk. 70), Alassane Ndao, Brahim Darri (Aatif Chahechouhe dk. 70) Lucas Biglia, Badou Ndiaye, Yannis Salibur (Zeki Yıldırım dk. 74), Artur Sobiech

Yedekler: Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Murat Sarıgül, Muhammed Pehlivan, Mevlüt Erdinç

Teknik Sorumlu: Şenol Can

Goller: Davidson (dk. 9), Babacar (dk. 81) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Balkovic (Karagümrük), Salih Uçan (Alanyaspor)

Anahtar Kelimeler:
AlanyasporKaragümrük
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