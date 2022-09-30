Liglere FİFA standardı

Suni çimin değiştirildiği çalışmalarda alt yapı da revize edilerek zeminler FIFA standartlarına uygun hale getirildi. Her iki statta amatör futbol kulüplerinin yanı sıra TFF 2. ve 3. Profesyonel Futbol Liglerinin karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek seviyeye ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), spor branşlarına verdiği destekler kapsamında iki stadın zeminini yeni sezona hazır hale getirdi. Bayrampaşa Stadının zemininde yenileme çalışması yapılarak tesisin suni çim zemini ve protokol koltukları yenilendi. Ayrıca Sütlüce’de bulunan Beyoğlu Stadı’nın da alt yapısı yenilendi eskiyen suni çim değiştirildi. Stadlar FIFA standartlarında, futbolcu sağlığına uygun sahalara kavuştu.

20 BRANŞA DESTEK

Amatör spor kulüplerine ve sporculara her yıl 20 branşta malzeme desteği sağlayan İBB, stat ve sahalarını tahsis ederek de bu desteğini arttırıyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul iş birliğinde yapılan destekler kapsamında antrenman ve müsabaka yapabilecekleri alanlar sporcuların kullanımına sunuluyor.

Bayrampaşa Stadı, Cebeci Spor Kompleksi Stadı, Bakırköy Şenlikköy Stadı, Kağıthane Yeşilce Stadı, Beyoğlu Stadı, Yenikapı Spor Tesisi, Silivri Müjdat Gürsu Stadı ve Ataşehir Esatpaşa Spor Tesisi olmak üzere İBB’nin 8 stadı, kulüplerin antrenman ve maçlarına ev sahipliği yapıyor. Öte yandan Maltepe Sahil Spor Tesisi, Bostancı Sahil Spor Tesisi, Edirnekapı Spor Tesisi ve Sultangazi Gazi Spor Tesisi de sporculara sadece antrenmanlarını yapabilecekleri sahalar olarak hizmet veriyor.

140 TAKIM MAÇ YAPIYOR

Yıl boyunca 140 takımın 5 bine yakın sporcusunu ağırlayan İBB statları ve sahaları, Amatör Futbol Liglerinin yeni sezonuna hazır hale getirildi. Kulüp ve sporculara hizmet veren tüm statlarda temizlik ve rutin bakım çalışmaları sürdürülürken Bayrampaşa Stadı’na modern zemin kazandırıldı. Tüm alt yapısı değişen tesisin suni çim zemini ve protokol koltukları yenilendi. Yenileme çalışmasının yapıldığı bir diğer tesis ise İBB’nin Sütlüce’de bulunan Beyoğlu Stadı oldu. Tüm alt yapının ve suni çim zeminin değiştirildiği tesiste protokol ve seyirci koltuklarının yenilenmesi çalışmalarının ligler başlamadan önce tamamlanması sağlanacak.

Yıl boyunca 33 spor kulübün faydalanacağı Bayrampaşa ve Beyoğlu Statları, TFF ikinci ve üçüncü profesyonel lig maçlarında takımları ağırlayacak.