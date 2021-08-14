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Lile evinde farklı kaybetti

 Fransa Ligi'nde son şampiyon Lille evinde Nice'e farklı yenildi.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:02
Lile evinde farklı kaybetti

Lile evinde farklı kaybetti

   Fransa Ligi'nde son şampiyon Lille evinde Nice'e farklı yenildi.Lille takımında  Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ilk 11'de maça başladı.Karşılaşmada 1. dakikada Nice Dolberg ile 1-0 öne geçti.5. dakikada Hichem Boudaoui skoru 2-0 yaptı.45. dakikada Amine Gouiri penaltıdan durumu 3-0 yaptı.İlk yarı Nice'nin 3-0 galibiyeti ile sona erdi.

    karşılaşmanın ikinci yarısında 64. dakikada Nice, Dolberg ile skoru 4-0 yaptı.Karşılaşma Nice'in 4-0 galibiyeti ile sona erdi.

Lille: Jardim, Zeki Çelik, Sven Botman, Jose Fonte, Reinildo Mandava, Jonathan Bamba, Yusuf Yazıcı, Benjamin Andre, Jonathan Ikone, Burak Yılmaz, Timothy Weah.

Nice: Walter Benitez, Dante, Youcef Attal, Jean-Clair Todibo, Melvin Bard, Pablo Paulino Rosario, Mario Lemina, Justin Kluivert, Hichem Boudaoui, Dolberg, Amine Gouiri.

Son Güncelleme: 14.08.2021 22:42
Anahtar Kelimeler:
Fransa LigiLilleNice
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