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Liverpool'a tarihi şok

İngiliz devi Liverpool 1-0 yenildiği karşılaşmanın rövanşında Atletico Madrid'e uzatmalarda 3-2 yenilerek avrupa defterini kapattı.

12 Mart 2020 Perşembe 09:04
Liverpool'a tarihi şok

Liverpool'a tarihi şok

   İngiliz devi Liverpool 1-0 yenildiği karşılaşmanın rövanşında Atletico Madrid'e uzatmalarda 3-2 yenilerek avrupa defterini kapattı.Liverpool Atletico Madrid ve Paris Saint Germain Borussia Dortmund maçları ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı devam etti. PSG ilk yarıda bulduğu gollerle Dortmund'u 2-0 yendi ve çeyrek finale çıktı. Atletico Madrid ise Liverpool'a normal sürede 1-0 yenildi, uzatmada ise inanılmaz bir futbol şöleni yaşandı, şok bir sonuçla 3-2 kazanan Atletico oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı eşleşmelerin rövanş maçları ile devam etti. İki dev maça gözler çevrilirken Liverpool, 1-0’lık mağlubiyetin rövanşında Atletico Madrid’i konuk etti.

Normal sürede Wijnaldum’un 43’teki golüyle 1-0 kazanan Liverpool, eşleşmeyi uzatma bölümüne taşıdı. 94’te Firmino ile skor 2-0 oldu ancak 97’de ve 105+1’de Llorente sahneye çıktı ve Atletico Madrid şok gollerle turu geçen ekip oldu. 120+1’de ise Morata sahneye çıktı ve adeta fişi çekti.

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Anahtar Kelimeler:
LiverpoolAtletico Madrid
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