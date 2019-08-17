Liverpool deplasmanda galip

Liverpool deplasmanda Southampton'u 2-1 yenerek 2-2 yaptı.İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde Liverpool, rakip sahada Southampton’ı 2-1 yendi.

İstanbul’da hafta içi Chelsea karşısında UEFA Süper Kupa’yı kazanan Liverpool, ligin ikinci hafta mücadelesinde St. Mary Stadı’nda Southampton’ın konuğu oldu.

Liverpool, 45+1. dakikada Sadio Mane ve 71. dakikada Roberto Firmino’nun golleriyle Southampton’ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Adrian’ın büyük hatası sonrası 83. dakikada Danny Ings kaydetti.

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