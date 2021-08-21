Liverpool evinde rahat kazandı
İngiltere Premier Lig maçında Liverpool evinde Burnley'i 2-0 yendi.Karşılaşmanın 18. dakikasında Liverpool, Diogo Jota ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Liverpool'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında 69. dakikada Liverpool, Sadio Mane ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Liverpool karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Burnley:Nick Pope,Matthew Lowton,Charlie Taylor,James Tarkowski,Ben Mee,Jack Cork,Johann Gudmundsson 79',Josh Brownhill,Dwight McNeil,Chris Wood 75',Ashley Barnes