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Liverpool evinde rahat kazandı

 İngiltere Premier Lig maçında Liverpool evinde Burnley'i 2-0 yendi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:24
Liverpool evinde rahat kazandı

Liverpool evinde rahat kazandı

   İngiltere Premier Lig maçında Liverpool evinde Burnley'i 2-0 yendi.Karşılaşmanın 18. dakikasında Liverpool, Diogo Jota ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Liverpool'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında 69. dakikada Liverpool,  Sadio Mane ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Liverpool karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Liverpool:Alisson, Virgil van Dijk,Kostas Tsimikas 90', Joel Matip,Trent Alexander-Arnold, Naby Keita 81',Jordan Henderson,Diogo Jota 81',Sadio Mane,Mohamed Salah,Harvey Elliott    

Burnley:Nick Pope,Matthew Lowton,Charlie Taylor,James Tarkowski,Ben Mee,Jack Cork,Johann Gudmundsson 79',Josh Brownhill,Dwight McNeil,Chris Wood 75',Ashley Barnes   

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigLiverpoolBurnley
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