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Liverpool farklı kazandı

 İngiltere Premier Lig yarışında lider Liverpool Everton'u 5-2 yendi.

Liverpool farklı kazandı

 İngiltere Premier Lig yarışında lider Liverpool Everton'u 5-2 yendi.

05 Aralık 2019 Perşembe 08:13
Liverpool farklı kazandı

Liverpool farklı kazandı

   İngiltere Premier Lig yarışında lider Liverpool Everton'u 5-2 yendi.İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Liverpool evinde Everton'ı konuk etti.

Anfield Road'da oynanan maçı ev sahibi Liverpool 5-2 gibi farklı bir skorla galip tamamladı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Origi(2), Shaqiri, Mane ve Wijnaldum kaydetti.

Everton'ın golleri ise Keane ve Richarlison'dan geldi.

Bu sonuçla Liverpool 14. galibiyetini alarak puanını 43'e çıkardı. Kötü gidişatı devam eden Everton ise 14 puanda kaldı.

Everton'da oynayan milli futbolcu Cenk Tosun maçta süre almadı.

(Ajansspor)

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