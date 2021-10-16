Liverpool farklı kazandı

İngiltere Premier Lig 8. hafta maçında Liverpool deplasmanda Watford'u 5-0 yendi.Watford'un Vicarage Road stadında 21.000. seyirci ile oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Liverpool, Sadio Mane ile 1-0 öne geçti.37. dakikada Liverpool, Roberto Firmino ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Liverpool'un 2-0 galibiyeti ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada Watford'da Adam Masina yerini om Cleverley'e bıraktı.52. dakikada Liverpool, Roberto Firmino ile 3-0 öne geçti.54. dakikada Liverpool, Mohamed Salah ile durumu 4-0 yaptı.56. dakikada Watford'ta Kiko oyundan çıkarken, yerine Jeremy Ngakia oyuna girdi.64. dakikada Liverpool'da Andrew Robertson ve Trent Alexander-Arnold oyundan çıktılar.Yerine Kostas Tsimikas ve Alex Oxlade-Chamberlain oyuna girdiler.69. dakikada Watford'ta Dennis oyundan çıkarken yerine, Joao Junqueira oyuna girdi.83. dakikada Liverpool'da James Milner yerini Neco Williams'a bıraktı.90. dakikada Liverpool, Roberto Firmino ile skoru 5-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Liverpool sahadan 5-0 galip ayrıldı.

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Watford: Ben Foster, Danny Rose, William Troost-Ekong, Adam Masina, Craig Cathcart, Kiko, Moussa Sissoko, Ismaila Sarr, Cucho Hernandez, Juraj Kucka, Dennis

Bu sonuçla Liverpool puanınıyaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Vatford,puanda kaldı.

Teknik Direktör: Claudio Ranier

Liverpool: Caoimhin Kelleher, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, James Milner, Naby Keita, Jordan Henderson, Roberto Firmino, Sadio Mane, Mohamed Salah

Teknik Direktör:Jürgen Klopp