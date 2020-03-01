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Liverpool haftalar sonra yenildi

Liverpool haftalar sonra Watford'a 3-0 yenildi.

01 Mart 2020 Pazar 00:17
Liverpool haftalar sonra yenildi

Liverpool haftalar sonra yenildi

   Liverpool haftalar sonra Watford'a 3-0 yenildi.İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, 28. hafta mücadelesinde konuk olduğu kümede kalma mücadelesi veren Watford'a 3-0 yenildi. 'Kırmızılar' bu sezon ilk kez yenilirken, 44 maçlık yenilmezlik ve üst üste aldığı 18 galibiyet serisi de sona ermiş oldu.

İngiltere Premier Lig 28. hafta mücadelesinde Watford'a konuk olan Liverpool, deplasmanda büyük bir şok yaşadı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 54. dakikasında sahneye çıkan Ismaila Sarr, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşırken 60. dakikada farkı ikiye çıkaran isim oldu.

Üst üste yediği gollerin şokunu atlatmak isteyen Liverpool'un çabaları sonuçsuz kalırken, 72. dakikada Troy Deeney'in attığı gol maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

Kümede kalma mücadelesi veren Watford karşısında şok bir yenilgi alan Liverpool'un 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sezon ligde ilk kez yenilen 'Kırmızılar', ligde oynadığı son 18 maçını kazanmıştı.

Bu sonuçla Liverpool 79 puanda kalırken Watford puanını 27 yaptı ve kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
LiverpoolWatford
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