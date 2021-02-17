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Liverpool Leipzig deplasmanında galip

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Tur maçında, COVID-19 önlemleri kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Leipzig ile oynayan Liverpool, karşılaşmadan 2-0 galibiyet ile ayrılan taraf oldu.

17 Şubat 2021 Çarşamba 09:01
Liverpool Leipzig deplasmanında galip

Liverpool Leipzig deplasmanında galip

   UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Tur maçında, COVID-19 önlemleri kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Leipzig ile oynayan Liverpool, karşılaşmadan 2-0 galibiyet ile ayrılan taraf oldu.Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.Her iki takım da girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamadılar. 

     Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. dakikada Mohamed Salah, Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.bu golden 5 dakika sonra  58. dakikada Sadio Mane karşılaşmada durumu 2-0 yaptı.Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.İki takım, Liverpool'un ev sahipliğinde, 10 Mart 2021 Çarşamba günü TSİ 23:00'te rövanş için karşı karşıya gelecek.  

Son Güncelleme: 17.02.2021 09:38
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiLeipzigLiverpool
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