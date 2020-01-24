Liverpool tutulmuyor

Liverpool İngiltere Premier Lig'inde tarih yazmaya devam ediyor.İngiltere Premier Lig’in 24. haftasında Wolverhampton ile Liverpool karşı karşıya geldi. Molineux Ground Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak bu sezon bir maç eksiğiyle 22. galibiyetini aldı.

Liverpool 8. dakikada Jordan Henderson ile 1-0 öne geçti. Wolverhampton maç boyunca zorluk çıkardığı rakibi karşısında 51. dakikada Raul Jimenez ile 1-1’lik beraberliği yakaladı.

Herkesin Liverpool’un 20 Ekim 2019 tarihinden sonra ilk kez ligde puan kaybı yapacağını düşündüğü anlarda sahneye Firmino çıktı. Salah’ın topu rakipten çok iyi sakladığı pozisyonda topu Henderson’a bıraktı. İngiliz kaptan da Firmino’ya pasını vererek, Brezilyalı yıldız topu filelere göndermek kaldı: 2-1.

Liverpool bu sonuçla 1 maçı eksik olarak 67 puanla şampiyonluğa bir adım daha attı. Jürgen Klopp’un öğrencileri bu galibiyetle Premier Lig’deki yenilmezlik sayısını 40 maça çıkarmayı başardı.

2. sıradaki Manchester City 51 puana sahip… Bu sonucun ardından Wolverhampton 34 puanla 7. sırada haftayı tamamladı.

(Sözcü)