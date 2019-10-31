Liverpool ve Arsenal tarih yazdılar

Liverpool ve Arsenal nefes kesen karşılaşmada tarihi bir skora imza attılar.İngiltere Carabao Kupası'nda Liverpool, Arsenal'i konuk etti. Tarihe geçen inanılmaz maçta taraflar sahadan 5-5'lik beraberlikle ayrıldı. Asırlık Liverpool - Arsenal rekabetinin en gollü maçında Arsenal üstünlüklerini koruyamadı.Normal süresi 5-5 biten karşılaşmada Liverpool, Arsenal'i penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup etti ve İngiltere Lig Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

İngiltere Lig Kupası son 16 turu mücadelesinde Liverpool ile Arsenal, Anfield Road Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.Arsenal'in gollerini eri 19. dakikada Lucas Torreira, 26, 36. dakikada Gabriel Martinelli, 54. dakikada Ashley Maitland-Niles ve 70. dakikada Joseph Willock kaydetti.Öte yandan uzun süredir forma şansı bulamayan var maça ilk 11 başlayan Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil, Ashley Maitland-Niles'in attığı golde asisti yapan oyuncu oldu.Liverpool'un gollerini ise 6. dakikada kendi kalesine Shkodran Mustafi, 43. dakikada James Milner, 58. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ve 62. 90. dakikada Divock Origi attı.

90+4'te Origi 5-5 ile skoru tayin etti ve penaltı atışlarına gidildi. Liverpool 5'te 5 yaparken Arsenal'da Ceballos'un penaltısını Kelleher çıkardı ve 5-4'le penaltı atışlarıyla çeyrek finale yükselen taraf Liverpool oldu. Liverpool'a evinde 5 veya daha fazla gol atan takım yine Arsenal olmuştu.Arsenal 2007 yılında yine Anfield Road da oynanan karşılaşmada Liverpool'u 6-3 mağlup etmeyi başarmıştı.

(Sözcü)