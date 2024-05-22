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Londra Tower Bridge üzerinden ilk kez uçtular

Red Bull Skydive Team üyeleri Marco Fürst ve Marco Waltenspiel, Londra'nın simgesi 'Tower Bridge' üzerinden uçan ilk insanlar oldu. Avusturyalı wingsuitçiler saatte 246 km hızla Thames Nehrı̇ üzerı̇nde tarı̇hı̇ wingsuit uçuşunu tamamladı.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 11:54
Londra Tower Bridge üzerinden ilk kez uçtular






Londra’da Tarihi An: Avusturyalı Wingsuitçiler Tower Bridge Üzerinden Uçtu

 

Red Bull Skydive Team üyeleri Marco Fürst ve Marco Waltenspiel,  Londra'nın simgesi 'Tower Bridge' üzerinden uçan ilk insanlar oldu. Avusturyalı wingsuitçiler saatte 246 km hızla Thames Nehrı̇ üzerı̇nde tarı̇hı̇ wingsuit uçuşunu tamamladı.

Avusturyalı paraşütle serbest atlama sporcuları Marco Fürst ve Marco Waltenspiel, Londra’nın simgesi haline gelen Tower Bridge üzerinden helikopterden atlayışlarını gerçekleştirdi. 45 saniye süren atlayış boyunca 1200 metre yol kat eden ikili, Thames Nehri'nin ortasındaki mavnalara güvenli şekilde iniş yaptı. Tarihte daha önce hiç karşılaşılmamış bir meydan okumaya kalkışan sporcular, 246 km. hıza ulaştı.

Tarihi atlayışın ardından Marco Fürst, “Kendimi harika hissediyorum. Atlayış çok güzeldi ve her şey yolunda gitti. Son iki buçuk yılda her şeyi planladık, en iyi hazırlık ve eğitimi aldık. Bu yolculuktan gerçekten keyif aldım. Hayalimizi hayata geçirmek için Marco Waltenspiel ve böylesine iyi bir ekiple çalıştığım için gerçekten minnettarım.” dedi. Marco Waltenspiel ise “Bu eşsiz köprüyü yeniden inşa edemezsiniz. Sadece bugün için, sadece bu dakika için yaklaşık 200 antrenman atlayışı yaptık. Eğitim ile bugün arasındaki fark elbette çok büyük. Bu sıradan bir atlayış değil, benzersiz.” şeklinde konuştu.

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