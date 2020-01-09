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Lozan 2020 Kış Gençlik Olimpiyatları'nda zaman Omega'dan sorulacak

Olimpiyat Oyunları, 1948'den bu yana ilk kez İsviçre'ye geri dönüyor! O yıl St.Moritz’de düzenlenen etkinlikte olduğu gibi OMEGA, bu defa da Resmi Zaman Tutucu rolünü üstlenecek.

09 Ocak 2020 Perşembe 08:39
Lozan 2020 Kış Gençlik Olimpiyatları'nda zaman Omega'dan sorulacak

Lozan 2020 Kış Gençlik Olimpiyatları'nda zaman Omega'dan sorulacak

Lozan 2020 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları, OMEGA açısından özellikle heyecan verici bir okazyonu temsil ediyor. Oyunlara ev sahipliği yapan şehir, markanın Bienne'deki saatçilik merkezine yaklaşık 100 km mesafede bulunuyor. OMEGA, çeşitli disiplinleri kapsayan bu spor etkinliğinin kendi ülkesine dönüşünü kutlamayı heyecanla bekliyor!

Kış Gençlik Olimpiyat Oyunlarının üçüncüsü 2020’de Lozan’da düzenlenecek. 9 Ocak'ta başlayacak oyunlarda 70'den fazla ülkeden 1.880 genç sporcu Lozan şehri, Cenevre Gölü kıyıları, St. Moritz, Champéry ve yakındaki Vaud Alpleri ile Fransız ve İsviçre Jura dağlarındaki 81 yarışta mücadele edecek.

OMEGA, geleceğin yıldızlarının zamanlarını tutmak ve sonuçlarını dünyayla paylaşmak için efsanevi uzmanlığını yarışlara taşıyacak. 1932'den bu yana 28 kez Olimpiyat Oyunlarının Resmi Zaman Tutucusu olan marka, 2010'da Singapur'da başlayan ve şimdiye dek beş kez düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunlarının tümünde aynı rolü üstlendi.

1.880 YARIŞÇI 70 ÜLKE 81 YARIŞ

GENÇLİK OLİMPİYAT OYUNLARI HAKKINDA

Dünyanın her yanından gençlere yönelik olan bu seçkin spor etkinliği, benzersiz bir Kültür ve Eğitim Programı (CEP) içermesiyle diğer gençlik spor etkinliklerinden farklılaşıyor. Kültür ve Eğitim Programı (CEP), Olimpiyat Ruhu; Sosyal Sorumluluk; Beceri Geliştirme; İfade ve İyilik; Sağlıklı Yaşam Tarzları olmak üzere beş ana temayı kapsıyor.

CEP, yarış alanının dışında çeşitli eğlenceli ve etkileşimli aktiviteler, atölye çalışmaları ve takım oluşturma egzersizleri ile katılımcı sporculara Olimpiyat değerlerini öğrenme, diğer kültürleri keşfetme ve kendi spor dallarının gerçek elçileri olmak için gereken becerileri geliştirme olanağı sunuyor. Olimpiyat Oyunlarını esas alan bu spor programı aynı zamanda karma takımlar ve karışık Milli Olimpiyat Komitesi (NOC) etkinlikleri gibi benzersiz disiplinleri ve formatları da içeriyor.

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