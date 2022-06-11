Lüksemburg 0 - Türkiye 2

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 3. maçında deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti ve grubunda 3'te 3 yaptıKarşılaşmanın 35. Dakikasında da A Milli Futbol Takımımız penaltı kazandıHakan Çalhanoğlu penaltıyı gole çevirdi ve Lüksemburg deplasmanında 1-0 öne geçtik.Karşılaşmanın ilk yarısı A Milli Futbol Takımımızın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 76. dakikada Cengiz'in pasında savunma araya girdi ama hata yaptı ve Serdar dursun kopu kaptı. Serdar Dursun'un yerden ve düzgün vuruşu ile skoru 2-0 yaptık.85. dakikada sağ kanattan Serdar Dursun, topuğuyla Cengiz'e şık bir top bıraktı. Cengiz'in çaprazdan vuruşu üstten auta gitti.Krşlaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve A Milli futbol takımımız, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla A Milli Futbol Takımımız grubunda 3'te 3 yaptı.

Lüksemburg: Moris, Martins, Chanot, Olesen, Carlson, Sanches, Barreiro, Pereira, Pinto, Sinani, Rodrigues

Türkiye: Uğurcan Çakır,Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, ,Ferdi Kadıoğlu , Dorukhan Toköz , Hakan Çalhanoğlu , Doğukan Sinik , Orkun Kökçü , Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu