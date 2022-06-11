Lüksemburg 0 - Türkiye 2
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 3. maçında deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti ve grubunda 3'te 3 yaptıKarşılaşmanın 35. Dakikasında da A Milli Futbol Takımımız penaltı kazandıHakan Çalhanoğlu penaltıyı gole çevirdi ve Lüksemburg deplasmanında 1-0 öne geçtik.Karşılaşmanın ilk yarısı A Milli Futbol Takımımızın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Lüksemburg: Moris, Martins, Chanot, Olesen, Carlson, Sanches, Barreiro, Pereira, Pinto, Sinani, Rodrigues
Türkiye: Uğurcan Çakır,Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, ,Ferdi Kadıoğlu , Dorukhan Toköz , Hakan Çalhanoğlu , Doğukan Sinik , Orkun Kökçü , Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu