M. Başakşehir 3 - Beşiktaş 2

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir evindeBeşiktaş'ı 3-2 yendi.Medipol Başakşehir Emre Belezoğlu yönetiminde ilk maçında 3 puanı 3 golle aldı.Beşiktaş bu maç öncesi 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Karşılaşmanın 12. dakikasında Medipol Başakşehir'de Caicara'nın uzak köşeye yerden vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.17. dakikada Beşiktaş akınında Josef uzaklardan şutui, farklı şekilde üstten auta çıktı.23.dakikada Beşiktaş savunmasında Welinton'un ayağı kaydı, Medipol Başakşehir'de Berkay bomboş durumda ceza sahasına girdi, yakın mesafeden yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.40.dakikada Medipol Başakşehir, Okaka ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Beşktaş'ta Valentin Rosier sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın şikinci yarısına Beşiktaş 3 oyuncu değişikliğiyle başladı. Larin, Necip ve Alex Teixeira oyuna girerken Oğuzhan, Atiba ve Güven oyundan çıkan isimler oldu.55. dakikada Medipol Başakşehir'de Mahmut Tekdemir sarı kart gördü.59.dakikada Başakşehir kaleci Volkan topla buluştu Batshuayi'nin yüksek baskısı sonucu pas hatası sonrası Alex Teixeria ile skor 1-1 oldu.60. dakikada Medipol Başakşehir'de Nacer Chadli yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı.70. dakikada Beşiktaş'ta Necip Uysal sarı kart gördü.76. dakikada Medipol Başakşehir'de, Junior Caiçara ve Deniz Türünç oyundan çıkarken,yerine Şener Özbayraklı ve Fredrik Gulbrandsen oyuna girdiler.76. dakikada Medipol Başakşehir'de Volkan Babacan sarı kart gördü.83.dakikada Medipol Başakşehir Okaka ile tekrar 2-1 öne geçti.85. dakikada Medipol Başakşehir Fredrik Gulbrandsen ile durumu 3-1 yaptı.89. dakikada Medipol Başakşehir'de Mahmut Tekdemir yerini Peter Zulj'a bıraktı.90. dakikada Beşiktaş penaltı atışından Michy Batshuayi ile skoru 3-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 9 yaparken, Beşiktaş 17 puanda kaldı.Süper Lig 10. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyaspor ile oynarken, Beşiktaş evinde Galatasaray ile oynayacak.

Medipol Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut, Visca, Chadli, Berkay, Deniz, Okaka

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Atiba, Güven, Batshuayi

Süper Lig 9.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 9. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 10. Hafta Maç Programı;