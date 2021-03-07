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Madrid derbisinin galibi yok

İspanya Primera Lig'inde Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldiler.

07 Mart 2021 Pazar 21:12
Madrid derbisinin galibi yok

Madrid derbisinin galibi yok

   İspanya Primera Lig'inde Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldiler.Şampiyonluk yarışını son derece yakından ilgilendiren karşılaşmanın kazanını çıkmadı.Karşılaşmada ilk gol 15. dakikada Suarez'den geldi.Suarez'in golüyle ev sahibi Atletico Madrid karşılaşmada 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Atletico Madrid'in galibiyeti ile sonuçlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 88. dakikada Benzema karşılaşmada durumu 1-1 yaptı.Karşılaşma da başka gol sesi çıkmadı ve 1-1 sona erdi.

   Bu sonuçla lider Atletico Madrid puanını 59 yaparken, Real Madrid puanını 54 yaptı.

İspanya Primera Lig puan durumu şöyle ;

(Maçkolik)

Anahtar Kelimeler:
Atletico MadridReal Madrid
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