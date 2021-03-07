Madrid derbisinin galibi yok
İspanya Primera Lig'inde Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldiler.Şampiyonluk yarışını son derece yakından ilgilendiren karşılaşmanın kazanını çıkmadı.Karşılaşmada ilk gol 15. dakikada Suarez'den geldi.Suarez'in golüyle ev sahibi Atletico Madrid karşılaşmada 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Atletico Madrid'in galibiyeti ile sonuçlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 88. dakikada Benzema karşılaşmada durumu 1-1 yaptı.Karşılaşma da başka gol sesi çıkmadı ve 1-1 sona erdi.
İspanya Primera Lig puan durumu şöyle ;
(Maçkolik)