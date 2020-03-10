Mahalle takımlarına müjde | Maçlar geri dönüyor 



Mahalle maçları geri dönüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Red Bull işbirliğiyle, yeteneğine güvenenler, dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen turnuvada hünerlerini konuşturacak. Şimdiye kadar 75 ülkeden 400 binin üzerinde sporseverin katıldığı Red Bull Neymar Jr’s Five Sokak Futbolu Turnuvası'nın İstanbul elemeleri Beşiktaş, Bakırköy, Caddebostan ve Fatih'de oynanacak. İBB'nin desteği ile düzenlenecek olan elemelerin sonunda galip gelecek olan takım, 4 Nisan’da gerçekleştirilecek ülke finaline katılma hakkı kazanacak. Türkiye finalinde rakiplerini geçerek şampiyon olmayı başaran takım ise Brezilya'da gerçekleşecek dünya finaline katılma hakkını elde edecek.

400 BİNDEN FAZLA OYUNCU

Dünyanın dört bir yanından futbol tutkunlarını bir araya getirmeyi amaçlayan Red Bull Neymar Jr’s Five Futbol Turnuvası elemeleri, Türkiye'de de heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak. Hızın, tekniğin ve eğlencenin iç içe olduğu turnuvaya 4 yılda 6 farklı kıtadan ve 75 ülkeden 400 binden fazla oyuncu katıldı.

İSTANBUL ELEMELERİ 4 FARKLI LOKASYONDA OYNANACAK

Sokak futbolunda hünerlerini sergilemek isteyenlerin mücadelesine sahne olacak Red Bull Neymar Jr’s Five’ta Türkiye elemeleri 12 şehirde, 15 farklı alanda gerçekleştirilecek. 7 Mart’ta Mersin, Kayseri ve Bursa elemelerinden sonra turnuva sırasıyla İstanbul, Konya, Ankara, Kocaeli, Adana, Eskişehir, İzmir, Gaziantep, Trabzon’a da uğrayacak.

Turnuvanın İstanbul müsabakaları, ilk olarak 14 ve 15 Mart'ta Beşiktaş Meydanı ile 14 Mart’ta Bakırköy Zuhuratbaba'da oynanacak. Karşılaşmalar 21 ve 22 Mart'ta Caddebostan'da, 28 Mart’ta da Fatih’de devam edecek. Elemelerin sonunda 4 Nisan'da ülke finali oynanacak ve bu finalin sonunda rakibine üstünlük sağlayacak olan takım Brezilya Praia Grande'deki Instituto Projeto Neymar Jr'da gerçekleştirilecek Red Bull Neymar Jr’s Five Dünya Finali'ne katılma şansı elde edecek.

GOL YİYEN OYUNCUSUNU KAYBEDER

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr’s Five’a 18 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncunun çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Dünyanın en büyük sokak futbolu turnuvalarından olan Red Bull Neymar Jr’s Five’a geçtiğimiz yıllarda erkekler kadar kadınlar da yoğun ilgi gösterdi. 2019 yılında Macaristan'ı temsil eden takımın şampiyon olduğu turnuvada, kadınlarda ise Slovakya takımı dünya şampiyonu olmuştu.Takımını belirleyerek şampiyonaya katılmak isteyen herkes www.redbullneymarjrsfive.com/tr/ adresinden organizasyona kayıt olabiliyor. Turnuvaya ilişkin detaylara ve tüm kurallara da bu web sitesinden ulaşılabiliyor.