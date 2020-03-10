Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Mahalle takımlarına müjde | Maçlar geri dönüyor 

İBB’nin desteğiyle, mahalle maçı ruhunu geri getiren sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr’s Five’ın İstanbul elemeleri başlıyor.

10 Mart 2020 Salı 12:15
Mahalle takımlarına müjde | Maçlar geri dönüyor 


Mahalle maçları geri dönüyor 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Red Bull işbirliğiyle, yeteneğine güvenenler, dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen turnuvada hünerlerini konuşturacak. Şimdiye kadar 75 ülkeden 400 binin üzerinde sporseverin katıldığı Red Bull Neymar Jr’s Five Sokak Futbolu Turnuvası'nın İstanbul elemeleri Beşiktaş, Bakırköy, Caddebostan ve Fatih'de oynanacak. İBB'nin desteği ile düzenlenecek olan elemelerin sonunda galip gelecek olan takım, 4 Nisan’da gerçekleştirilecek ülke finaline katılma hakkı kazanacak. Türkiye finalinde rakiplerini geçerek şampiyon olmayı başaran takım ise Brezilya'da gerçekleşecek dünya finaline katılma hakkını elde edecek.

400 BİNDEN FAZLA OYUNCU

Dünyanın dört bir yanından futbol tutkunlarını bir araya getirmeyi amaçlayan Red Bull Neymar Jr’s Five Futbol Turnuvası elemeleri, Türkiye'de de heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak. Hızın, tekniğin ve eğlencenin iç içe olduğu turnuvaya 4 yılda 6 farklı kıtadan ve 75 ülkeden 400 binden fazla oyuncu katıldı.

İSTANBUL ELEMELERİ 4 FARKLI LOKASYONDA OYNANACAK

Sokak futbolunda hünerlerini sergilemek isteyenlerin mücadelesine sahne olacak Red Bull Neymar Jr’s Five’ta Türkiye elemeleri 12 şehirde, 15 farklı alanda gerçekleştirilecek. 7 Mart’ta Mersin, Kayseri ve Bursa elemelerinden sonra turnuva sırasıyla İstanbul, Konya, Ankara, Kocaeli, Adana, Eskişehir, İzmir, Gaziantep, Trabzon’a da uğrayacak.

Turnuvanın İstanbul müsabakaları, ilk olarak 14 ve 15 Mart'ta Beşiktaş Meydanı ile 14 Mart’ta Bakırköy Zuhuratbaba'da oynanacak. Karşılaşmalar 21 ve 22 Mart'ta Caddebostan'da, 28 Mart’ta da Fatih’de devam edecek. Elemelerin sonunda 4 Nisan'da ülke finali oynanacak ve bu finalin sonunda rakibine üstünlük sağlayacak olan takım Brezilya Praia Grande'deki Instituto Projeto Neymar Jr'da gerçekleştirilecek Red Bull Neymar Jr’s Five Dünya Finali'ne katılma şansı elde edecek.

GOL YİYEN OYUNCUSUNU KAYBEDER

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr’s Five’a 18 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncunun çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Dünyanın en büyük sokak futbolu turnuvalarından olan Red Bull Neymar Jr’s Five’a geçtiğimiz yıllarda erkekler kadar kadınlar da yoğun ilgi gösterdi. 2019 yılında Macaristan'ı temsil eden takımın şampiyon olduğu turnuvada, kadınlarda ise Slovakya takımı dünya şampiyonu olmuştu.Takımını belirleyerek şampiyonaya katılmak isteyen herkes www.redbullneymarjrsfive.com/tr/ adresinden organizasyona kayıt olabiliyor. Turnuvaya ilişkin detaylara ve tüm kurallara da bu web sitesinden ulaşılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Mahalle Takımları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Tarihi Yarımada'da gece koşusu
İstanbul Tarihi Yarımada'da gece koşusu
Galatasaray şampiyonluk yolunda yara aldı
Galatasaray şampiyonluk yolunda yara aldı
Çaykur Rizespor 1- Aytemiz Alanyaspor 1
Çaykur Rizespor 1- Aytemiz Alanyaspor 1
Kasımpaşa 5-  Hes Kablo Kayserispor 1
Kasımpaşa 5-  Hes Kablo Kayserispor 1
Fenerbahçe kazanmayı unuttu
Fenerbahçe kazanmayı unuttu
Vodafone Kupası'nda seyirci rekoru
Vodafone Kupası'nda seyirci rekoru
Trabzonspor ağır yara aldı
Trabzonspor ağır yara aldı
Lider M.Başakşehir deplasmanda gslip
Lider M.Başakşehir deplasmanda gslip
Btc Türk Malatyaspor 1-İttifak Holding Konyaspor 1
Btc Türk Malatyaspor 1-İttifak Holding Konyaspor 1
Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo
Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim