Malatya evinde rahat kazandı
İkinci yarıda Denizlispor’un farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalınca Yeni Malatyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı.Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 11 yaparken, Denizlispor 5 puanla 20. sırada kaldı.
Yeni Malatyaspor evinde Denizlispor'u 2-0 yendi
Malatya evinde rahat kazandı
İkinci yarıda Denizlispor’un farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalınca Yeni Malatyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı.Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 11 yaparken, Denizlispor 5 puanla 20. sırada kaldı.