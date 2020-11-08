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Malatya evinde rahat kazandı

 Yeni Malatyaspor evinde Denizlispor'u 2-0 yendi

08 Kasım 2020 Pazar 16:03
Malatya evinde rahat kazandı

Malatya evinde rahat kazandı

   Yeni Malatyaspor evinde Denizlispor'u 2-0 yendi.Maçın 7. dakikasında Kubilay Kanatsızkuş’un golüyle 1-0 öne geçen Yeni Malatyaspor, 17. dakikada Afriyie Acquah ile skoru 2-0’a getirdi.İlk yarı Yeni malatyaspor'un 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

İkinci yarıda Denizlispor’un farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalınca Yeni Malatyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı.Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 11 yaparken, Denizlispor 5 puanla 20. sırada kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporDenizlispor
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