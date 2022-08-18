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Malmö 3 - Sivasspor 1

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İsveç ekibi Malmö’ye 3-1 yenildi.

18 Ağustos 2022 Perşembe 21:19
Malmö 3 - Sivasspor 1

 Malmö 3 - Sivasspor 1

    UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İsveç ekibi Malmö’ye 3-1 yenildi.Karşılaşmanın 18 dakikasında Malmö, Moustafa Zeldan ile 1-0 öne geçti.30. dakikada Sivasspor Leke James ile skoru 1-1 yaptı.36. dakikada Sivasspor’da Robin Yalçın sarı kart gördü.37. dakikada Malmö, Anders Christiansen ile durumu 2-1 yaptı.38. dakikada Malmö’de Erdal Rakip sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Malmö’nün 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. Dakikada Sivasspor’da Dimitrisa Goutas ve Max Gradel sarı kart gördü.61. dakikada Sivasspor’da Kerem Atakan Kesgin yerini Charilaos Charisis’e bıraktı.68. dakikada Malmö Niklas Moisander ile skoru 3-1 yaptı.

   71. Dakikada Malmö’de Erdal Rakip ve Moustafa Zeidan oyundan çıktılar.yerine Sergio Pena ve Emmanuel Lomotey oyuna girdiler.75. dakikada Sivasspor'da Robin Yalçın ve Fredrik Ulvestad oyundan çıktılar yerine Mustapha Yatabare ve Clinton N'Jie oyuna girdiler.78. dakikada Sivasspor'da Mustapha Yatabare sarı kart gördü.83. dakikada Malmö'de Emmanuel Lomotey sarı kart gördü.84. dakikada Malmö'de Anders Christiansen yerini Hugo Larsson'a bıraktı.86. dakikada Malmö'de Niklas Moisande sarı kart gördü.88. dakikada Malmö'de Isaac Thelin yerini Jo Inge Berget'e bıraktı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Malmö ilk maçta evinde Sivasspor'u 3-1 yendi.İkinci maç önümüzdeki hafta Sivasspor'un evinde oynanacak.

Malmö:Johan Dahlin, Niklas Moisander, Dennis Hadzikadunic, Lasse Nielsen, Erdal Rakip, Anders Christiansen, Felix Beijmo,Joseph Ceesay, Veljko Birmancevic, Isaac Thelin, Moustafa Zeidan 

Sivasspor:Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Max Gradel, Leke James   

Anahtar Kelimeler:
MalmöSivasspor
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