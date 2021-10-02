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Mancherster United 1 - Everton 1

 İngiltere Premier Lig maçında Manchester United evinde Everton ile 1-1 berabere kaldı.

02 Ekim 2021 Cumartesi 16:42
Mancherster United 1 - Everton 1

Mancherster United 1 - Everton 1

   İngiltere Premier Lig maçında Manchester United evinde Everton ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 34. dakikasında Manchester United'de Mason Greenwood sarı kart gördü.43. dakikada Manchester United, Anthony Martial ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısını Manchester united 1-0 önde tamamladı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Manchester United iki değişiklile başladı.Anthony Martial  ve  Edinson Cavani oyundan çıkarken, Jadon Sancho ve Cristiano Ronaldo oyuna girdiler.65. dakikada Everton, Andros Townsend  ile skoru 1-1 yaptı.76. dakikada Everton'da Abdoulaye Doucoure sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester United evinde Everton ile 1-1 kaldı.

    Bu sonuçla Manchester United 14 puana ulaşırken, Everton'da 14 puan oldu.

Manchester United:David de Gea, Victor Lindelöf, Raphael Varane, Luke Shaw, Fred, Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka, Scott McTominay, Anthony Martial, Mason Greenwood, Edinson Cavani

Teknik Direktör:Ole Gunnar Solskjaer

Everton:Jordan Pickford, Michael Keane, Lucas Digne, Yerry Mina, Ben Godfrey, Allan, Demarai Gray, Andros Townsend, Abdoulaye Doucoure, Anthony Gordon, Jose Salomon Rondon    

Teknik Direktör:Rafael Benitez

Anahtar Kelimeler:
Mancherster UnitedEverton
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