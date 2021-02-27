Mancherter City tutulmuyor I Guardiola tarihe geçti

İngiltere Premier Lig'inde lider Manchester City evinde oynadığı karşılaşmada Lig dördüncüsü West Ham United'i 2-1 yenerek galibiyet serisine devam etti.Karşılaşmada ilk gol 30. dakikada geldi.Manchester City Ruben Dias ile 1-0 öne geçti.43. dakikada West Ham United Michail Antonio ile beraberliği yakaladı.İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 68. dakikada Manchester City John Stones ile durumu 2-1 yaptı.Karşılaşma Manchester City'nin 2-1 galibiyeti ile sona erdi.Bu sonuçla lider Manchester City puanını 62 yaparken, West Ham United 45 puanda kaldı.

Manchester City, Salı günü ligde Wolverhampton’ı konuk edecek. West Ham da 8 Mart’ta sahasında Leeds United ile karşılaşacak.

Guardiola tarihe geçti

Manchester City’nin kupa canavarı İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola da West Ham galibiyetiyle birlikte takımının başında 200. kez sahadan gülerek ayrıldı.Guardiola, Premier Lig takımlarının başında 200 galibiyet ulaşan en hızlı teknik adam oldu. İspanyol hoca, tüm kulvarlarda çıktığı 273. maçında 200. galibiyetini alarak kırılması güç bir rekorun sahibi oldu.

Premier Lig takımlarında daha önce 200 galibiyet en hızlı ulaşan isim 309 maçla Jose Mourinho olmuştu.